جمال محمود، سرمربی تیم فوتبال الوحدات اردن گفت: استقلال تیم خوبی است و بازیکنان خوبی را در اختیار دارد. حق ما بود که در این بازی شکست بخوریم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جمال محمود، سرمربی تیم فوتبال الوحدات اردن در نشست خبری پس از دیدار مقابل استقلال در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: استقلال تیم خوبی است و بازیکنان خوبی را در اختیار دارد. حق ما بود که در این بازی شکست بخوریم و استقلال مستحق پیروزی بود. بازیکنان ما ترسیده و عقب کشیده بودند، به خصوص خط دفاعی‌مان به استقلال بابت این پیروزی تبریک می‌گویم.

وی در پاسخ به این سؤال که الوحدات در سطح رقابت در آسیا قرار دارد یا نه، تصریح کرد: الوحدات مشکلات زیادی داشت و صحبت کرده بودیم که باید کار زیادی انجام دهیم. ما آرام آرام کار می‌کنیم تا به سطح بهتری برسد. تیم الوحدات آینده خوبی دارد، ولی در حال حاضر می‌دانیم چه مشکلاتی داریم. من آمده‌ام کمک کنم تا شرایط تیم را بهتر کنیم.

جمال محمود، در پایان گفت: من نیامده‌ام که تیم قوی در اختیار بگیرم. به این مسائل کاری ندارم و تلاش می‌کنم این تیم را بالا بکشم.