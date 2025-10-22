لحظات خاطرهانگیز خود را در عکاسخانه سنتی ارومیه ثبت کنید
غرفه عکاسخانه چهارمین جشنواره بینالمللی غذای سنتی ارومیه واقع در سالن شماره ۳ نمایشگاههای بین المللی پارک جنگلی از بازدیدکنندگان برای ثبت لحظات شیرین خود دعوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛غرفه عکاسخانه این رویداد با هدف ثبت گنجینهای از لحظات فرهنگی و غذایی منطقه متشکل از تیمی از عکاسان حرفهای با ترکیبی از نورپردازی ویژه و پسزمینههای مرتبط با آداب و سنن تاریخی در انتظار حضور شماست تا تصاویر پرتره، خانوادگی یا گروهی را در فضایی دوستانه و هنرمندانه ثبت کنند.
خدمات ارائهشده شامل عکاسی با رویکرد حرفهای، گزینههای چاپ فوری و همچنین ارائه فایل دیجیتال تصاویر است.
غرفه عکاسخانه با فضایی شاد و الهامگرفته از سنتهای محلی آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان در هر سنی است.