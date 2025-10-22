قزوین بر ارزش افزوده متمرکز است؛ راه‌اندازی شهرک زیتون و مرکز نوآوری شوینده‌ها، اجرای برنامه هفتم توسعه را تضمین می‌کند.

حرکت قزوین به سمت ارزش افزوده صادراتی؛ آغاز تخصصی‌سازی زنجیره زیتون و ایجاد مرکز نوآوری شوینده‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کشاورز، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، در گفت‌وگوی ویژه خبری با تبریک فرا رسیدن روز ملی صادرات (۲۹ مهر) به تمامی تولیدکنندگان، صنعتگران و جهادگران عرصه اقتصاد کشور، تأکید کرد: این روز تنها یک مناسبت نمادین نیست، بلکه فرصتی است برای آسیب‌شناسی وضعیت صادرات و بررسی تنگناهای موجود در این حوزه.

وی ضمن اشاره به جایگاه صنعتی استان قزوین و نقش مؤثر آن در تولید، فرآوری و صادرات کالاهای صنعتی کشور افزود: روز ملی صادرات باید به محملی برای هم‌اندیشی مدیران، صنعتگران و مسئولان تبدیل شود تا مسیر توسعه صادرات و جهش اقتصادی با شناخت دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملی هموار گردد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین مهم‌ترین چالش فعلی صادرکنندگان را محدودیت دسترسی به منابع ارزی و الزامات رفع تعهدات ارزی دانست و توضیح داد: صادرکنندگان با مشکلات جدی در حوزه برگشت ارز و تأمین مواد اولیه مواجه هستند. دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این زمینه نیازمند بازنگری و تسهیل است تا فعالیت‌های صادراتی دچار وقفه نشود.

او در ادامه به نشست اخیر با حضور نوذری استاندار، مقیمی (معاون وزیر و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی) و سایر مسئولان اشاره کرد و گفت : مقرر شده این مشکلات در دستور کار ویژه قرار گیرد و در هفته جاری جلسه‌ای برای بررسی تخصیص منابع ارزی استان برگزار شود.

کشاورز همچنین با گرامی‌داشت روز صنعت و معدن که به دلیل تقارن با رویدادهای دیگر با تأخیر برگزار شد، افزود: در این مراسم از ۳۹ نفر از صنعتگران و معدن‌کاران برجسته استان تجلیل شد و لازم می‌دانم به همه فعالان این عرصه تبریک و تهنیت عرض کنم.

او تأکید کرد که رفع چالش‌های صادراتی نیازمند همگرایی مدیران بخش‌های اقتصادی، نمایندگان مجلس و نهادهای ملی است تا قوانین و سیاست‌های کلان با نیاز واقعی صنعت همسو گردد و زمینه برای جهش صادراتی و رشد پایدار اقتصاد استان فراهم شود.