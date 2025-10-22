مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان، با اشاره به چالشهای ارزی کشور، این وضعیت را ناشی از «جنگ نابرابر اقتصادی با ابرقدرتهای جهان» دانست و تأکید کرد که این موارد ریشه در مباحث کلان ملی دارند. با این وجود، وی اطمینان داد که استان قزوین، به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور، در زمینه صادرات نسبت به سایر استانها وضعیت مناسبتری داشته و پیشتاز است.
کشاورز، به طور ویژه از پیگیریهای مؤثر دکتر نوذری، استاندار استان، تقدیر کرده و یادآور شدند که استاندار شخصاً مباحث مربوط به تولید، تأمین منابع ارزی و امور گمرکی را با جدیت دنبال میکنند.
وی همچنین به ابتکار اختصاص روزهای چهارشنبه به نام روز صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و گردشگری و حضور میدانی استاندار در واحدهای تولیدی اشاره کرد که حاکی از اهمیت ویژه اقتصاد در اولویتهای مدیریتی استان است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی در پاسخ به سوالات پیرامون موانع اداری، اعلام کرد که موانع بروکراسی اداری بلافاصله در ستاد تسهیل پیگیری شده و در صورت لزوم، موضوعات تسهیلات بانکی نیز از طریق شورای هماهنگی بانکها مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی با تأکید بر عملکرد مطلوب کارگروه رفع موانع تولید، خبر داد : ستاد تسهیل استان قزوین موفق به کسب رتبه اول کشوری در زمینه رفع موانع تولید شده است.
کشاورز چالش اصلی پیشرو را برندینگ و برندسازی بازارهای بینالمللی برای صنایع کوچک و متوسط استان دانست و حضور در نمایشگاههای بینالمللی را ابزاری کلیدی در این مسیر معرفی کرد.
وی بر لزوم توسعه شهرکهای صنعتی تخصصی بر پایه زنجیره ارزش تأکید نمود، هرچند اشاره کرد که این ساختار تخصصی هنوز به صورت کامل در شهرکهای صنعتی استان محقق نشده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، در سخنانی بر لزوم تغییر تمرکز از افزایش حجم صادرات به سمت ایجاد ارزش افزوده در محصولات صادراتی تأکید کرد و اعلام نمود که راه رشد پایدار در خروج از خامفروشی و حرکت به سمت صنایع دانشبنیان است، چرا که در حال حاضر ارزش افزوده یک تن کالای صادراتی ایران ۳۷۰ دلار است، در حالی که در فرانسه برای چند میلیگرم عطر این رقم به ۲۰۰ دلار میرسد.
وی در راستای این هدف، از آغاز مطالعات ایجاد مرکز نوآوری در صنایع شوینده خبر داد، با توجه به اینکه قزوین قطب بیش از ۵۰ درصد تولید این محصولات در کشور است اما فاقد زیرساخت تحقیقاتی تخصصی بوده است.
کشاورز گفت: پیرو دستور استاندار، اقدامات برای تبدیل ناحیه صنعتی طارم سفلی به شهرک تخصصی زنجیره ارزش زیتون آغاز شده است تا از ظرفیت قزوین به عنوان دومین تولیدکننده زیتون کشور به شکل بهتری استفاده شود و محصول با نام منطقهای خود به فروش برسد، زیرا صنایع تبدیلی در این حوزه هنوز ضعیف است.
وی ادامه داد: در حوزه رفع موانع، پیگیریها در ستاد صادرات غیرنفتی با ریاست استاندار انجام میشود و اهرم الزامآور تصمیمات، شخص استاندار به عنوان نماینده عالی دولت است.
ایشان تأکید کرد که تمام برنامههای اجرایی شرکت، از جمله توسعه خوشههای صنعتی، باید تابع قانون برنامه هفتم توسعه باشند و در خصوص شعار سال مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید، برنامه عملیاتی مدونی تدوین شده است.
کشاورز گفت: در زمینه استقرار صنایع، در سه ماه اخیر ۹۰ طرح صنعتی مورد پایش قرار گرفته و بر لزوم اهلیتسنجی متقاضیان برای استقرار در شهرکها به منظور بهبود فضای کسب و کار و بهرهبرداری کامل از زیرساختهای آماده تأکید شد.