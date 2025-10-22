پخش زنده
رویداد مدار کوتاه در دانشگاه شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دومین نشست از سلسله رویداد «چهارشنبههای جامعه، صنعت و دانشگاه» با عنوان «مدار کوتاه»، امروز در تالار دکتر مصطفوی دانشگاه شیراز برگزار شد.
این رویداد که بههمت دفتر بازاریابی و سرمایهگذاری پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز و فنبازار منطقهای فارس سازماندهی شده است؛ با هدف انتقال تجربه، ایجاد ارتباط مستقیم میان دانشگاه و صنایع و بررسی راهکارهای عملی در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان برگزار میشود.
دومین نشست از سلسلهنشستهای مدار کوتاه با حضور معاون پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران پژوهشی دانشگاه و تعدادی از مدیران ارشد صنعتی، برگزار شد، فرصتی ارزشمندی برای اعضای هیئتعلمی، دانشجویان و تیمهای نوآور حاضر در جلسه فراهم آورد تا از دغدغهها، نیازهای فناورانه و الزامات واقعی محیط صنعتی آگاه شده و زمینه برای تعریف طرحهای مشترک و کاربردی فراهم شود.
مدیر سرمایهگذاری و بازاریابی دانشگاه شیراز در حاشیه این نشست گفت: عنوان نمادین «مدار کوتاه» برای سلسله رویداد چهارشنبههای جامعه، صنعت و دانشگاه، بیانگر عزم برگزارکنندگان برای برداشتن موانع و ایجاد اتصال مستقیم و بدون واسطه بین دانشگاه و صنعت است.
محمود ناصری تصریح کرد: این ارتباط نزدیک میتواند زمینهساز حل چالشهای واقعی صنعت با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاه و هدایت پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای ملموس بازار و صنعت باشد. این نشست فرصتی ارزشمند برای گسترش همکاریهای مشترک و تقویت پیوند بین دانشگاه با صنعت در توسعه کشور قلمداد میشود.
وی ضمن دعوت از عموم دانشگاهیان، صاحبان صنایع و فعالان زیستبوم نوآوری و استارتاپها برای شرکت در این رویداد که در چهارشنبههای آخر هرماه برگزار میشود، گفت: انتظار میرود با تداوم چنین نشستهایی، پل مستحکمی بین نظریههای دانشگاهی و کاربردهای عملی صنعتی ایجاد شود، زمینه برای اشتغال دانشآموختگان در صنایع مرتبط فراهم آید، مسیر برای تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی هموار شود و همکاریهای سهجانبه بین جامعه، صنعت و دانشگاه در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان شتاب بگیرد.
مدیر سرمایهگذاری و بازاریابی دانشگاه شیراز برگزاری مستمر چنین رویدادهایی را گامی بلند برای تحقق اقتصاد دانشبنیان و تقویت پیوند دیرپای دانشگاه و صنعت دانست و گفت: رویدادهای گفتوگومحور دانشگاه با جامعه و صنعت میتواند نقش بسزایی در توسعه پایدار منطقهای و ملی ایفا کند.