به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:این رویداد بعنوان بزرگترین و مهم‌ترین رویداد نمایشگاهی ورزش کشور با مشارکت ورزشکاران رشته‌های مختلف، فدراسیون ها، کمیته ها، دستگاه‌های مرتبط، وزارت ورزش و جوانان و ده‌ها شرکت و واحد تولیدی لوازم و تجهیزات ورزشی در تهران برگزار می‌شود.

حمیدرضا قدبیگی دبیر برگزاری این رویداد گفت: برگزاری نشست‌های مختلف علمی و تخصصی، مسابقات فوتبال و فوتسال، دوچرخه سواری، رزمی، ورزش همگانی، ورش صبحگاهی، مسابقات بسکتبال، مسابات محلی، بازی‌های بومی و مسابقات آمادگی جسمانی در رده‌های مختلف سنی، از جمله برنامه‌های متنوع بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

وی افزود: هماهنگی ورود ۲۰۰ دوچرخه سوار از مبداء پارک ملت به مقصد نمایشگاه بین المللی تهران و استقرار در میدان اکسپو نمایشگاه از جمله این برنامه هاست.

قدبیگی اضافه کرد: برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی در سالن ۴۱ نمایشگاه که در رده‌های ویژه کودکان، سالمندان و بانوان برگزار می‌شود در این مسابقات روزانه یکصد نفر شرکت می‌کنند و برندگان جوایزه ویژه دریافت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال گل کوچک خیابانی طی روز‌های برپایی نمایشگاه از دیگر بخش‌های در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

دبیر برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی گفت:برگزاری مسابقه بسکتبال سه در سه بصورت لیگ، در ورودی سالن شماره ۳۸ نمایشگاه بین المللی تهران، مسابه پینتبال و همچنین برگزاری ورزش‌های بومی محلی، روستائی و عشایری ویژه کودکان، بانوان، سالمندان و با همکاری فدراسیون بازی‌های بومی و محلی، دیگر برنامه‌های جانبی نمایشگاه امسال خواهد بود.

قدبیگی افزود: در این نمایشگاه ضمن اختصاص غرفه ویژه برای نمایشگاه اکسپو بلگراد، با اجرای برنامه‌های متنوع در واقع چگونگی برگزاری این نمایشگاه تمرین خواهد شد.

وی در ادامه گفت: مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی بصورت ویژه و خاص با حضور ۲۰۰ ورزشکار، ضرب زورخانه‌ای و ورزش صبحگاهی خواهد بود.

سالن پنج نمایشگاه، سالن رویداد‌های تخصصی خواهد بود که شامل محل برگزاری پنل‌های تخصصی، علمی و آموزشی با همکاری پژوهشگاه تربین بدنی، غرفه هاب رسانه و برگزاری مصاحبه‌های خبری و غرفه‌های ویژه نمایشگاهی است.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی که با همکاری وزارت ورزش و جوانان برپا شده؛ علاوه بر شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی؛ فدراسیون‌های ورزشی، ادارات کل ورزش استا ن¬ها، هیئت‌های ورزشی و باشگاه¬های ورزشی کشور نیز حضوری فعال خواهند داشت.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشور‌های عراق، چین، ترکیه و روسیه حضور دارند.

در این رویداد انواع پوشاک و کفش ورزشی، لوازم و تجهیزات ورزش‌های گروهی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال و ...، تجهیزات ورزش کشتی، تجهیزات استخر، تجهیزات بدنسازی و تناسب اندام، انواع لوازم و تجهیزات ورزش‌های رزمی، آبی و هوایی، دوچرخه سواری، ورزش‌های فکری، انواع تجهیزات و وسایل شنا، ورزش‌ها و مسابقات آبی و قایقرانی، لوازم و تجهیزات پزشکی، ورزشی، مکمل‌های غذایی، دارویی و پروتئینی، نهاد‌ها و شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات ورزشی و ادوات و تجهیز مراکز و سالن‌های ورزشی ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

توجه ویژه به حوزه ورزش کشور، ارتقاء ورزش‌های همگانی و قهرمانی، توسعه اماکن ورزشی، ارائه آخرین دستاورد‌ها و تکنولوژی‌های حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی، توجه و توسعه ورزش‌های پایه، توسعه ورزش مدارس، آشنائی با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه تجهیزات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء کیفی تولیدات و تجهیزات ورزشی، مهمترین اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.

این نمایشگاه طی چهار روز از ۱ تا ۴ آبان ماه هر روز از ساعت ۸ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، آماده بازدید علاقمندان است.