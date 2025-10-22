پخش زنده
مسابقات تکواندو بازیهای آسیایی جوانان از دوم تا چهارم آبان در بحرین برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تکواندو جوانان دختر با پنج ورزشکار در بازیهای آسیایی بحرین به میدان میرود.
تکواندوکاران جوان ایران با ترکیب بهار طهماسبی، هلیا ابراهیمیان، دینا بابارحیم، پینار لطفی زاده و عسل گل تپه تکواندوکاران در این مسابقات حضور دارند که زیرنظر گیتا ویسی به عنوان سرمربی و صفیه علیجانی به عنوان مربی آماده شدهاند.
مراسم وزن کشی و قرعه کشی مسابقات تکواندو بازیهای آسیایی جوانان اول آبان برگزار میشود.