به همت بنیاد علوی و در قالب اجرای پویش مهرانه علوی یک هزار و ۸۰۰ بسته مواد غذایی بین دانش آموزان مدارس مناطق کم برخوردار روستایی و عشایری لرستان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیربرنامه‌های بنیاد علوی لرستان گفت: با هدف رعایت عدالت آموزشی و کمک به دانش آموزان مناطق محروم هزار و ۸۲۰ بسته ارزاق بین دانش آموزان محروم مقطع متوسطه اول مدارس روستایی و عشایری شبانه روزی استان توزیع شد.



شرفی افزود: این بسته‌ها شامل برنج، روغن، ماکارونی و حبوبات است.



به گفته وی در آغاز سال تحصیلی نیز بنیاد علوی ۸ هزار و ۲۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان مناطق محروم استان توزیع کرد.