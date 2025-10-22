مازندران میزبان رویداد ملی تاثریا
بیستوششمین دوره رویداد ملی تاثریا با موضوع صنایع تبدیلی کشاورزی در ساری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران گفت: محورهای تخصصی رویداد ملی تاثریا شامل فناوریهای نوین فرآوری و بستهبندی، زنجیره ارزش هوشمند، صنایع لبنی و پروتئینی نوین، فناوریهای افزایش ماندگاری محصولات، کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی، صنایع غذایی نوین، تبدیل ضایعات به محصولات با ارزش افزوده و فناوریهای نوین در صنایع روغنکشی و عصارهکشی است.
محمدهادی موذن افزود:مخاطبان این رویداد صاحبان تیمهای استارتآپی، کسبوکارهای پایدار و نوآور و فعالان اقتصاد پیشرو هستند که در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی فعالیت دارند.
او ادامه داد: سازوکارهای حمایتی در نظر گرفتهشده برای این دوره شامل حمایت مالی و سرمایهگذاری، تسهیل همکاری صنعتی و توسعه بازار و شبکه توزیع است.
مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران گفت: مهلت ارسال طرحها تا اول آذرماه است و رویداد استانی نیز ۱۲ آذرماه در ساری برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و ارسال طرح به نشانی https://pishgamanhub.com/tasoraya-event/tasoraya-event-
مراجعه کنند