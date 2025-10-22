

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران گفت: محور‌های تخصصی رویداد ملی تاثریا شامل فناوری‌های نوین فرآوری و بسته‌بندی، زنجیره ارزش هوشمند، صنایع لبنی و پروتئینی نوین، فناوری‌های افزایش ماندگاری محصولات، کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی، صنایع غذایی نوین، تبدیل ضایعات به محصولات با ارزش افزوده و فناوری‌های نوین در صنایع روغن‌کشی و عصاره‌کشی است.

محمدهادی موذن افزود:مخاطبان این رویداد صاحبان تیم‌های استارت‌آپی، کسب‌وکار‌های پایدار و نوآور و فعالان اقتصاد پیشرو هستند که در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی فعالیت دارند.

او ادامه داد: سازوکار‌های حمایتی در نظر گرفته‌شده برای این دوره شامل حمایت مالی و سرمایه‌گذاری، تسهیل همکاری صنعتی و توسعه بازار و شبکه توزیع است.

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران گفت: مهلت ارسال طرح‌ها تا اول آذرماه است و رویداد استانی نیز ۱۲ آذرماه در ساری برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و ارسال طرح به نشانی https://pishgamanhub.com/tasoraya-event/tasoraya-event-

مراجعه کنند