در قالب طرح میدان همدلی، ۲۳ فضای ورزشی جدید در مدارس استان چهارمحال و بختیاری افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان گفت: در این طرح تلاش شده است با مشارکت مردم، خیرین، دهیاران و شوراهای اسلامی، فضاهای بلااستفاده و غیرفعال درون مدارس بهینهسازی و به فضاهای کارآمد و مفید برای دانشآموزان تبدیل شود تا بتوان از این ظرفیتها برای ارتقای نشاط، سلامت و پویایی دانشآموزان بهرهبرداری مطلوبی صورت گیرد.
فخرالدین اسدی افزود: با اجرای این پروژهها، فضاهای آموزشی و تربیتی مدارس استان بیش از پیش برای فعالیتهای ورزشی و پرورشی دانشآموزان آماده و بهینه میشوند.