معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله و با اقساط بلندمدت انجام میشود و اولویت تأمین زمین نیز به مناطق محروم، مرزی و شهرهای کوچک اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، گفت: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، عرضه زمین به صورت رایگان مطرح نشده است.
وی گفت: واگذاری اراضی به صورت ۹۹ ساله انجام میشود که به معنای زمین رایگان نیست، بلکه قیمتگذاری اراضی با ارقام پایینتر و اقساط بلندمدت مدنظر است.
کاظمیان همچنین تأکید کرد: هیچگونه عقبنشینی در توسعه مناطق محروم، شهرهای کوچک و مرزی رخ نداده و این مناطق همچنان در اولویت قرار دارند، به ویژه سواحل جنوبی کشور.
وی یادآور شد: رعایت ملاحظات آمایش سرزمین، حفاظت از اراضی کشاورزی درجه یک و دو و جلوگیری از توسعه در مناطق با ریسک بحرانهای طبیعی، از اصول مهم برنامهریزی است.
معاون وزیر گفت: کلانشهرها و مناطق برخوردار اولویت تأمین زمین نخواهند داشت و این سیاستها مطابق برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی نظام در حوزه شهرسازی و مسکن است.
کاظمیان افزود: حذف عدد ۲ دهم درصد در تخصیص زمین به منظور متناسبسازی با شرایط منطقهای و شهری و با اولویت دادن به شهرهای کوچک، میانی، مرزی و روستاها صورت گرفته است.
وی تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی متعهد است زمین لازم برای مسکن و توسعه شهری را متناسب با نیازها تامین کند و در این مسیر محدودیتی وجود ندارد