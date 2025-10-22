

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تامین اجتماعی معوقات ۵ تا ۶ ماهه دانشگاه‌ها، داروخانه‌ها و پزشک خانواده را پرداخت نکرده بود که این موضوع به شکل جدی در کمیسیون بهداشت مجلس پیگیری شد.

حسن‌نتاج صلحدار افزود: رئیس و معاونین سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون بهداشت فراخوانده و در راستای پرداخت این معوقات تذکراتی به آنها داده شد

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی سهم بزرگی از بیمه شدگان کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل میزان معوقات بالا بود

او گفت: دانشگاه علوم پزشکی بابل حدود ۳۲۰ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی مطالبه دارد که در روز‌های آینده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: این پرداختی شامل معوقات بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، بخش خصوصی و پزشک خانواده است