پرداخت معوقات بیمهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بیمهای دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای آینده پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تامین اجتماعی معوقات ۵ تا ۶ ماهه دانشگاهها، داروخانهها و پزشک خانواده را پرداخت نکرده بود که این موضوع به شکل جدی در کمیسیون بهداشت مجلس پیگیری شد.
حسننتاج صلحدار افزود: رئیس و معاونین سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون بهداشت فراخوانده و در راستای پرداخت این معوقات تذکراتی به آنها داده شد
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی سهم بزرگی از بیمه شدگان کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل میزان معوقات بالا بود
او گفت: دانشگاه علوم پزشکی بابل حدود ۳۲۰ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی مطالبه دارد که در روزهای آینده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: این پرداختی شامل معوقات بیمارستانها، داروخانهها، بخش خصوصی و پزشک خانواده است