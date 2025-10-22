به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس کمیته ورزش مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح زمین چمن ورزشی شهر طاقانک گفت: ظرف سه سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ زمین چمن ورزشی برای دانش‌آموزان در سراسر کشور ایجاد شده است.

احمد راستینه، با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش دانش‌آموزی در کشور، از اجرای گسترده طرح‌های عمرانی ورزشی ویژه مدارس خبر داد.

وی با تأکید بر نقش مدرسه در تربیت نسل آینده کشور افزود: مبدأ تحول آینده کشور و نگاه به فردای ایران باید از مدرسه آغاز شود.