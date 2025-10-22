به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری گفت: این برنامه آثار فرهنگی و تربیتی قابل توجهی بر جای گذاشت.

خدادادی با اشاره به نقش سپاه در اجرای پروژه مهر گفت: بخشی از فعالیت‌های مهم پروژه مهر و آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید با همکاری سپاه استان انجام شد.

به گفته وی:در شاخص‌های کمی، استان وضعیت مطلوبی دارد؛ به‌طوری‌که پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی به ۹۹/۱۹ درصد، در متوسطه اول به ۹۷ درصد و در متوسطه دوم به ۹۲ درصد رسیده است که همگی بالاتر از میانگین کشوری هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی گفت: بیش از ۹۰ درصد فرهنگیان استان تاکنون آموزش‌های ضمن خدمت را گذرانده‌اند و مراحل بعدی این طرح نیز در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان در حال اجراست.