معاون سازمان مدیریت بحران کشور: بیش از ۲ هزار نفر از نیروهای امدادی و تخصصی در رزمایش مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.
امید محترمی گفت: این رزمایش با مشارکت مؤثر اعضای ستاد مدیریت بحران استان، نیروهای نظامی و انتظامی، خدماتی و امدادی با موفقیت اجرا شد.
وی افزود: این نیروها بر اساس سناریوی طراحیشده، در نقشهای مختلف مرتبط با پیامدهای ثانویه زلزله از جمله آبگرفتگی، نشت مواد خطرناک، آتشسوزی و ریزش ساختمانها بهخوبی ایفای نقش کردند.
محترمی افزود: در این مانور بیش از ۴۲۰ دستگاه تجهیزات مهندسی، جستوجو و نجات از سراسر استان گردآوری و بهکار گرفته شد که همگی از تجهیزات تخصصی مدیریت بحران بودند.
وی افزود: امروز دستگاهها نشان دادند که در صورت وقوع هرگونه مخاطره طبیعی، با آمادگی کامل در میدان هستند و با تمام توان برای حفظ و حراست از جان مردم عزیز تلاش میکنند.