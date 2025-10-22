به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فلارد گفت:به منظور ارتقای کیفیت خدمات ورزشی و فراهم‌سازی محیطی ایمن و استاندارد برای ورزشکاران، عملیات تعمیر و نوسازی در سالن ورزشی ولایت مالخلیفه به‌طور کامل انجام شد.

عبدالله سعیدی، افزود:در جریان این طرح، نصب دوربین‌های نظارتی در محوطه بیرونی سالن، رنگ‌آمیزی درب‌ها و پنجره‌های داخلی و بیرونی و دیوار‌های بخش اداری، بهسازی سیستم‌های روشنایی، سرمایشی و گرمایشی، و نیز تعویض شیرآلات، روشویی‌ها، روشنایی و سیستم تهویه سرویس‌های بهداشتی انجام شد.