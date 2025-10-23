رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش بر اهمیت دانش، تلاش و نقش معلمان و خانواده‌ها در موفقیت دانش‌آموزان تاکید کرد و ورود به دانشگاه را تنها یک ایستگاه در مسیر موفقیت دانست.

دانش و پرورش استعداد مقدمه رسیدن به قله‌های موفقیت است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی باقرزاده در همایش از مدرسه تا دانشگاه در شهرستان بناب با بیان اینکه دانش مقدمه رسیدن به قدرت و موفقیت‌های ملی و فردی است اظهار کرد: اگر می‌بینید در کشور‌های مختلف هزینه‌های هنگفتی برای جذب بهترین‌ها و دانشمندان می‌شود به دلیل این استراتژی است.

وی ادامه داد: شعر شاعر بزرگ ایرانی ابوالقاسم فردوسی که می‌گوید توانا بود هر که دانا بود باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که هر کسی که علم و رشد همه جانبه فردی و اجتماعی را از دست بدهد، باید منتظر سلطه دیگران باشد و همانطور که می‌بینید امروز رقابت جدی برای دستیابی به علم و پرورش شخصیت‌های برجسته در جهان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: این همایش برای معرفی قبول‌شدگان یا دانش‌آموزان موفق برگزار نشده است، بلکه یادآوری توانایی‌های بالقوه دانش‌آموزان است. ورود به دانشگاه مقصد نهایی نیست؛ بلکه یک ایستگاه است که انسان را به جایگاهی که برای آن تلاش کرده می‌رساند و شروع مسیر بزرگتر و مهمتر برای شما عزیزان است.

باقرزاده تاکید کرد: خداوند هیچ آرزو یا آرمانی را در دل انسان نمی‌گذارد؛ مگر اینکه توانایی دستیابی به آن را در درون او قرار داده باشد. موفقیت اتفاقی نیست و فردی که در جایگاهی قرار گرفته تلاش کرده معلمی دلسوز داشته و خانواده‌ای آگاه و حمایتگر داشته است. این سه مثلثی هستند که می‌توانند موفقیت را تضمین کنند اما رکن اصلی موفقیت خود فرد است و پشت هر دانش‌آموز موفقی نیز یک معلم دلسوز وجود دارد که نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت، انگیزه و همت او ایفا می‌کند.

وی افزود: ویژگی مشترک انسان‌های موفق بهره‌مندی صحیح از زمان است؛ زمان خود را به بطالت نمی‌گذرانند؛ چرا که از دست دادن زمان جبران‌ناپذیر است و سرمایه واقعی دانش‌آموزان سختکوشی، تاب‌آوری، هدفمندی، مسئولیت‌پذیری و قدردانی است.

باقرزاده افزود: این نشست بهانه‌ای است برای قدردانی از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان و چنین همایش‌هایی باید به صورت سالانه برگزار شود و در شهری که ریشه‌اش علم است، باید نیروی‌های توانمند و خلاق تربیت شوند تا آینده کشور تضمین گردد.