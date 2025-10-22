پخش زنده
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد از پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات اجرایی بوستان فرهنگ خبر دا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،احمدی گفت: این پروژه با هدف ارتقای رفاه شهروندان و ایجاد فضایی شاد برای اوقات فراغت خانوادهها و کودکان در حال اجراست.
وی افزود: در این پروژه تاکنون عملیات خاکبرداری، خاکریزی، جدولکاری، بتنریزی، اجرای دیوار سنگی و نصب نردههای مسیر انجام شده و هماکنون اجرای بلوکفرش پیادهروها و خاکریزی باغچهها در حال انجام است.
احمدی با اشاره به اینکه اعتبار این پروژه ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است، گفت: احداث بوستان فرهنگ با هدف افزایش سرانه فضای سبز، بهبود کیفیت محیط شهری و فراهمسازی محیطی امن و شاد برای تفریح و اوقات فراغت شهروندان بهویژه کودکان در دستور کار سازمان قرار گرفته و در حال اجرا است.