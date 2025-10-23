پخش زنده
امروز: -
از زمان آغاز این دوره از ریاست جمهوری ترامپ، نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از مردم آمریکا ضد او و دولتش تظاهرات کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، از زمان آغاز این دوره از ریاست جمهوری ترامپ، نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از مردم آمریکا ضد او و دولتش تظاهرات کردهاند. با توجه به تصمیم گیریهای پی در پی ترامپ در این مدت در زمینههای مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بدون دریافت مجوز از کنگره یا کسب موافقت فرمانداران ایالت ها، بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا رفتارهای ترامپ را استبدادی و پادشاهانه میدانند.