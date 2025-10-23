راهاندازی خانه هلال تخصصی سگهای امدادیار در میانه
برای نخستین بار در آذربایجان شرقی خانه هلال تخصصی سگهای امدادیار به عنوان محل تخصصی فعالیت سگهای امدادیار راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،خانه هلال تخصصی سگهای امدادیار آذربایجان شرقی طی نامه معاونت داوطلبان استان و با هدف آموزش، نگهداری و بکارگیری سگهای امدادی در عملیات جستجو و نجات حوادث فعالیت خود را زیر نظر جمعیت هلال احمر آغاز کرده است.
سگهای امدادیار با همراهی مربیان و داوطلبان آموزشدیده در این مکان تمرینهای تخصصی انجام داده و برای حضور در ماموریتهای امدادی استان آماده میشوند.
راهاندازی این مرکز گامی مهم در ارتقای توان امدادی شهرستان و تقویت آمادگی تیمهای واکنش سریع به شمار میرود.