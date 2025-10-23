استاندار آذربایجان شرقی به پویش بساز مدرسه پیوست
استاندار آذربایجان شرقی گفت: به عنوان نماینده دولت وفاق و به تبعیت از سیاست عدالت آموزشی دولت دکتر پزشکیان یک ماه از حقوق خود را برای ساخت مدرسه تقدیم میکنم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در آیین کلنگزنی چهار واحد آموزشی در مراغه به استقبال دولت از خیرین مدرسهساز اشاره و اظهار کرد: ساخت مدرسه توسط دولت و خیرین ارزشمند است ولی ارزشمندتر آن است که صد نفر جمع شوند و یک مدرسه بسازند.
وی افزود: با تمام توان از ظرفیت خیرین و تمامی شهروندان مسئول برای پیشبرد نهضت عدالت آموزشی استفاده میکنیم.
استاندار آذربایجان شرقی به ضرورت فراگیری نهضت عدالت آموزشی تاکید کرد و گفت: مشارکت ملی شهروندان در نهضت مدرسهسازی و عدالت آموزشی تعیینکننده است.
وی گفت: حتی تامین یک آجر برای ساخت مدرسه ارزشمند و اثرگذار است.