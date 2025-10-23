پیروزی رئال مادرید، بایرن، لیورپول و چلسی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج شب دوم دیدار های هفته سوم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است:



اتلتیک بیلبائو اسپانیا ۳ – یک قره باغ جمهوری آذربایجان

گل‌های اتلتیک را گورکا گوروزتا (دوگل) و روبرت ناوارو به ثمر رساندند و لئاندرو آندراده برای قره باغ گلزنی کرد.





گالاتاسرای ترکیه ۳ – یک بودوگلیمت نروژ

ویکتور اوسیمن (دوگل) و آکگون برای گالاتاسرای گلزنی کردند و تک گل بوده را هلمرسن به ثمر رساند.





موناکو فرانسه صفر – صفر تاتنهام انگلیس

آتالانتا ایتالیا صفر – صفر اسلاویا پراگ چک

چلسی ۵ – یک آژاکس هلند

مارک‌گویو، کایسدو، انزو، استوائو و طارق‌جرج برای چلسی گلزنی کردند و وخهورست تک گل آژاکس را به ثمر رساند.

آینتراخت فرانکفورت آلمان یک – ۵ لیورپول

کریستنسن تک گل آینتراخت را به ثمر رساند و اکیتیکه، فن‌دایک، کوناته، گاکپو و سوبوسلای برای لیورپول گلزنی کردند.

بایرن مونیخ ۴ – صفر کلوب بروخه بلژیک

کارل، هری‌کین، دیاز و جکسون گل‌های بایرن را زدند.



رئال مادرید یک – صفر یوونتوس

بلینگهام تک گل را به ثمر رساند.





اسپورتینگ لیسبون پرتغال ۲ – یک المپیک مارسی فرانسه

ایگور و کاتامو برای اسپورتینگ و سانتوس برای مارسی گلزنی کردند.





در جدول لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های ۹ امتیازی پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ، اینتر، آرسنال و رئال مادرید اول تا پنجم هستند.