هفته سوم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبهشب با برگزاری ۹ دیدار پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج شب دوم دیدار های هفته سوم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است:
اتلتیک بیلبائو اسپانیا ۳ – یک قره باغ جمهوری آذربایجان
گلهای اتلتیک را گورکا گوروزتا (دوگل) و روبرت ناوارو به ثمر رساندند و لئاندرو آندراده برای قره باغ گلزنی کرد.
گالاتاسرای ترکیه ۳ – یک بودوگلیمت نروژ
ویکتور اوسیمن (دوگل) و آکگون برای گالاتاسرای گلزنی کردند و تک گل بوده را هلمرسن به ثمر رساند.
موناکو فرانسه صفر – صفر تاتنهام انگلیس
آتالانتا ایتالیا صفر – صفر اسلاویا پراگ چک
چلسی ۵ – یک آژاکس هلند
مارکگویو، کایسدو، انزو، استوائو و طارقجرج برای چلسی گلزنی کردند و وخهورست تک گل آژاکس را به ثمر رساند.
آینتراخت فرانکفورت آلمان یک – ۵ لیورپول
کریستنسن تک گل آینتراخت را به ثمر رساند و اکیتیکه، فندایک، کوناته، گاکپو و سوبوسلای برای لیورپول گلزنی کردند.
بایرن مونیخ ۴ – صفر کلوب بروخه بلژیک
کارل، هریکین، دیاز و جکسون گلهای بایرن را زدند.
رئال مادرید یک – صفر یوونتوس
بلینگهام تک گل را به ثمر رساند.
اسپورتینگ لیسبون پرتغال ۲ – یک المپیک مارسی فرانسه
ایگور و کاتامو برای اسپورتینگ و سانتوس برای مارسی گلزنی کردند.
در جدول لیگ قهرمانان اروپا تیمهای ۹ امتیازی پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ، اینتر، آرسنال و رئال مادرید اول تا پنجم هستند.