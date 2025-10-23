پخش زنده
مهلت ثبت نام سومین دوره انتخابات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد به مدت ۳ روز کاری تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان از تمدید مهلت ثبتنام نمایندگان سمنها در سومین دوره انتخابات نمایندگان شوراهای توسعه و حمایت از تشکلها در استان خبر داد.
علی صادقی افزود: بر اساس اطلاعیه شماره یک، مهلت ثبتنام برای حضور در سومین دوره انتخابات نمایندگان سمنها در شوراهای توسعه و حمایت از تشکلها، تا پایان روز ۳۰ مهرماه تعیین شده بود؛ اما با توجه به درخواست تعدادی از فرمانداریها و همچنین تقاضای تشکلهای مردمنهاد مبنی بر تمدید زمان ثبتنام، به منظور فراهمسازی زمینه مشارکت بیشتر و حضور پرشور سمنها در این انتخابات، تصمیم به تمدید مهلت ثبتنام گرفته شد.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای توسعه و حمایت از تشکلهای استان افزود: بر اساس تصمیم و پیشنهاد کمیته اجرایی انتخابات و با موافقت رئیس محترم سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، مهلت ثبتنام نمایندگان تشکلها به مدت سه روز کاری دیگر، از تاریخ سه تا پنج آبانماه سال جاری تمدید میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با تأکید بر اهمیت مشارکت تشکلهای مردمنهاد در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیریهای اجتماعی، تصریح کرد: شوراهای توسعه و حمایت از تشکلها نقش مهمی در تقویت ارتباط میان دولت و سازمانهای مردمنهاد دارند و حضور فعال سمنها در این عرصه میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمات اجتماعی و فرهنگی استان کمک کند.
صادقی در ادامه از همه تشکلهایی که بر اساس دستورالعملهای ابلاغی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند، دعوت کرد تا در این فرصت محدود با مراجعه به دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکلهای مردمنهاد در شوراهای توسعه و حمایت از تشکلها در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
۱۸۱ سازمان مردم نهاد در استان زنجان ثبت شده است.