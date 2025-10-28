۹۸ درصد نسخ بیمه‌ای اکنون به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود و با همکاری نظام پزشکی، هدف رسیدن به ۱۰۰ درصد ثبت دیجیتال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد نسخ بیمه سلامت به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود، اما برخی پزشکان بخش خصوصی هنوز از روش‌های دستی استفاده می‌کنند که با همکاری نظام پزشکی این رقم به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

سامانه نسخه الکترونیک دو نوع دسترسی دارد: برای مراکز طرف قرارداد و مراکز غیرطرف قرارداد که بدون نیاز به عقد قرارداد می‌توانند نسخه‌نویسی الکترونیکی انجام دهند و از خدمات دارویی و آموزشی بهره‌مند شوند.

هدف اصلی سازمان افزایش بهره‌وری و دقت با الکترونیکی کردن فرآیندهاست. بیش از ۵۵ درصد جمعیت استان معادل ۶۱۴ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که ۸۰ درصد آنها بدون پرداخت هزینه‌های سنگین از خدمات بهره‌مند می‌شوند.

با استفاده از فناوری‌های الکترونیکی، بیمه‌شدگان می‌توانند به صورت غیرحضوری و ۲۴ ساعته از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند. همچنین تعامل با مؤسسات خیریه برای شناسایی و حمایت از نیازمندان ادامه دارد.

روزانه حدود ۹ هزار نسخه سرپایی از مراکز طرف قرارداد ثبت می‌شود که روند درمان را تسهیل کرده است. سامانه نسخه‌نویسی جدید، سرعت و سهولت خدمات به پزشکان را افزایش داده و سامانه‌های شهروندی در حال توسعه است.

پرداختی‌ها در حوزه اهدای کلیه نیز از ۸۳ به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.