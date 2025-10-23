پخش زنده
پرونده خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این استان در سال زراعی ۱۴۰۴ با پرداخت کامل مطالبات گندمکاران به طور رسمی بسته شد.
زمانی افزود: عملیات خرید تضمینی گندم در سال جاری از طریق ۴۲ مرکز فعال در سطح استان انجام شد و در مجموع ۳۲۲ هزار تن گندم بهصورت تضمینی از کشاورزان زنجانی خریداری و به سیلوهای ملکی و خصوصی تحویل شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر خرید تضمینی، بخشی از گندم نیز در قالب خرید توافقی جذب شد که در مجموع، میزان کل خرید گندم استان (تضمینی و توافقی) به ۳۳۵ هزار و ۲۴۱ تن رسید.
زمانی با اشاره به پرداخت کامل بهای گندم خریداریشده یادآور شد: در راستای حمایت از کشاورزان و بهمنظور تسریع در واریز وجوه، تمامی مطالبات به مبلغ ۶ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان به حساب ۱۹ هزار و ۶۰۴ کشاورز زنجانی واریز شده است.
وی ادامه داد: طی فصل خرید، ۶۴ هزار و ۸۲۳ محموله گندم از گندمکاران تحویل مراکز خرید شد که نسبت به سال گذشته روندی مطلوب و منظم داشته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: بر اساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴، به ازای هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود که مبنای محاسبه و پرداخت به گندمکاران قرار گرفت.
زمانی با قدردانی از همراهی کشاورزان، مدیران مراکز خرید و دستگاههای همکار خاطرنشان کرد: همکاری مطلوب شرکت بازرگانی دولتی ایران، جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط موجب شد فرایند خرید و پرداخت مطالبات در زمان مقرر و بدون وقفه برای اولین بار انجام شود.
وی تاکید کرد: زنجان با عملکرد مناسب در اجرای سیاست خرید تضمینی، نقش مؤثری در تأمین و پایداری امنیت غذایی کشور ایفا کرده و بهعنوان یکی از استانهای موفق در ساماندهی خرید و تحویل گندم شناخته میشود.