به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از توقیف یک دستگاه خودروی شوتی و کشف ۲ هزار و ۴۱۰ ثوب لباس فاقد مدارک خبر داد.

سرهنگ بدری با بیان اینکه قاچاق کالا یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش مشاغل کاذب در جامعه محسوب می شود، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با جرائم اقتصادی، گامی موثر در حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاران است.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و هماهنگی قضایی یک دستگاه خودروی پژو شوتی حامل بار قاچاق را توقیف و در بازرسی از آن ۲ هزار و ۴۱۰ ثوب لباس خارجی فاقد اسناد مثبته کشف کردند.

بدری با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را بیش از پنج میلیارد ریال برآورد کرده اند، از مردم خواست: برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان، در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری و هرگونه اخبار و اطلاعات مشکوک در این زمینه را به شماره های ۱۱۰ یا ۰۹۶۳۰۰ اعلام کنند.