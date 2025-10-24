تعدادی از اتباع غیرمجاز در منطقه شریف آباد ابهر جمع آوری و جهت طرد از کشور به اردوگاه مراقبتی استان البرز تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از اجرای طرح هجرت و دستگیری تعدادی اتباع غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: اجرای این طرح در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار دارد.

سرهنگ هادی نوروزی افزود: برابر اطلاعیه قبلی پلیس مبنی بر شناسایی و گزارش اتباع غیرمجاز به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰، ماموران پلیس توانستند با همکاری و مشارکت شهروندان تعدادی از اتباع غیرمجاز را از منطقه شریف آباد ابهر جمع آوری کرده و جهت طرد از کشور به اردوگاه مراقبتی استان البرز تحویل بدهند.

وی از مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس قدردانی و از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و به کارگیری اتباع بیگانه موضوع را به پلیس اطلاع دهند.