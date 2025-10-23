دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو اعلام کرد ۳۴ و ک دهم درصد از مسمومیت‌ها در ۶ ماه نخست امسال دارویی بوده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها درکشور( اول تا هفتم آبان ماه) آمار کلی انواع مسمویت‌های مراجعه شده به بیمارستان‌ها در کشور را اعلام کرد.

بر اساس این آمار در سال ۱۴۰۳، آمار کل مسمومیت‌ها ۲۷۶۱۳۸ نفر می‌باشد که شامل ۵/۳۸ درصد مسمومیت‌های دارویی، ۲۲ درصد مسمومیت با مواد اعتیاد آور، ۷/۲۰ درصد مسمومیت با مواد شیمیایی، ۲/۱۶ درصد مسمومیت با گزش جانداران سمی، ۹/۱ درصد مسمومیت با مواد غذایی و ۷/۰ درصد مسمومیت با قارچ‌ها و گیاهان سمی می‌باشد.

همچنین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، آمار کل مسمومیت‌ها ۱۲۸۵۵۹ نفر می‌باشد که شامل ۱/۳۴ درصد مسمومیت دارویی، ۹/۲۱ درصد مسمومیت با مواد اعتیاد آور، ۲/۲۱ درصد مسومیت با گزش جانداران سمی، ۷/۱۹ درصد مسمومیت با مواد شیمیایی، ۱/۲ درصد مسمومیت با مواد غذایی و ۱ درصد مسمومیت با قارچ‌ها و گیاهان سمی می‌باشد.