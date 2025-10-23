پخش زنده
در نخستین روز از آبان شاخص کیفی هوا در دو منطقه و چهار شهر در وضعیت پاک است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به پنج شنبه اول آبان ۱۴۰۴ با میانگین ۵۷ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاههای سپاهان شهر با ۴۲ و هزار جریب با ۴۶ AQI همچنین در شهرهای مبارکه با ۵۰، زرین شهر با ۴۵، شاهین شهر با ۴۹ وکاشان با ۴۲ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.
همچنین این شاخص در شهر قهجاورستان با ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس درحالیکه در ایستگاههای کاوه با ۵۶، پارک زمزم با ۵۲، فرشادی با ۵۹، رهنان با ۷۰، رودکی ۵۵، دانشگاه صنعتی و ۲۵ آبان با ۶۰، کردآباد با ۶۳، فیض با ۵۴، میرزاطاهر ۷۲ و ولدان با ۵۷ وشهرهای نجف آباد با ۷۴ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۳ و خمینی شهر با ۶۸ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرد برای پنج روز آینده آسمانی صاف همراه با وزش باد در سراسر استان پیش بینی میشود.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.