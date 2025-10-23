پخش زنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از انجام موفقیتآمیز عمل جراحی خارجسازی تومور یک کیلویی از بدن بیمار ۸۰ ساله در شهرستان کبودراهنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا کلوندی گفت: این بیمار با علائم تورم و درد در ناحیه بیضه به بیمارستان امام رضا کبودراهنگ مراجعه کرده بود که پس از انجام بررسیهای بالینی و تصویربرداری، تودهای بزرگ در این ناحیه تشخیص داده شد.
او افزود: با تلاش تیم پزشکی و پرستاری بیمارستان به سرپرستی دکتر شهرام شعبانلو، عمل جراحی چندینساعته با موفقیت انجام شد و تومور از بدن بیمار خارج شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با قدردانی از تلاشهای تیم درمان گفت: حال عمومی بیمار پس از عمل رضایتبخش است و تحت مراقبتهای پس از عمل قرار دارد.
کلوندی تاکید کرد: انجام چنین جراحیهایی در بیمارستانهای شهرستانی بیانگر ارتقای توان علمی و تخصصی مراکز درمانی استان همدان است.