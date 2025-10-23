به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا کلوندی گفت: این بیمار با علائم تورم و درد در ناحیه بیضه به بیمارستان امام رضا کبودراهنگ مراجعه کرده بود که پس از انجام بررسی‌های بالینی و تصویربرداری، توده‌ای بزرگ در این ناحیه تشخیص داده شد.

او افزود: با تلاش تیم پزشکی و پرستاری بیمارستان به سرپرستی دکتر شهرام شعبانلو، عمل جراحی چندین‌ساعته با موفقیت انجام شد و تومور از بدن بیمار خارج شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با قدردانی از تلاش‌های تیم درمان گفت: حال عمومی بیمار پس از عمل رضایت‌بخش است و تحت مراقبت‌های پس از عمل قرار دارد.

کلوندی تاکید کرد: انجام چنین جراحی‌هایی در بیمارستان‌های شهرستانی بیانگر ارتقای توان علمی و تخصصی مراکز درمانی استان همدان است.