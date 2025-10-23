پخش زنده
امروز: -
مسئول آتشنشانی شهرستان فاروج گفت: حادثه آتشسوزی یک گاوداری صنعتی در روستای جعفر آباد فاروج با تلاش آتشنشانان شهرستان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی توافقی گفت: وقوع آتشسوزی در گاوداری صنعتی حوالی ساعت ۱۳ روز گذشته در روستای جعفرآباد، موجب تلف شدن ۲۱ راس گاو شد که با تلاش هفت ساعته آتشنشانان فاروج، شهرک صنعتی، تیتکانلو و مایوان حریق مهار شد.
وی افزود: در این آتشسوزی ۱۲ نفر از نیروهای آتشنشانی شهرستان فاروج، شهر تیتکانلو، مایوان و شهرک صنعتی با ۵ دستگاه ماشین آتشنشانی و یک دستگاه لودر مربوط به شهرداری فاروج در جهت مهار آتشسوزی فعالیت چشمگیری داشتند.
علت وقوع این آتشسوزی در دست بررسی است.