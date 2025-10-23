برپایی دوازدهمین جشنواره سیب در مراغه
جشنواره سیب برای دوازدهمین سال با شعار سیب مراغه طراوت سهند شکوفایی اقتصاد در مراغه برپا شده است.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح این جشنواره گفت: سیب مراغه نماد کیفیت و مرغوبیت محصولات باغی در آذربایجان شرقی است.
وی افزود: سیب این شهرستان به خاطر کیفیت و مرغوبیت از محصولات شناخته شده در کشور و خارج از مرزهای ایران اسلامی است.
وی اضافه کرد:برگزاری این جشنواره فرصتی فراهم کرده تا چالشهای این بخش در شهرستان با حضور باغداران ، کشاورزان و مسئولان بررسی شود.
استاندار آذربایجان شرقی برنامه ریزی برای بازاریابی و رونق صادرات محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا را از دیگر اهداف برگزاری جشنوارههای این چنین در استان اعلام کرد.
شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جشنواره گفت: سیب مراغه به لحاظ کیفیت، طعم و ماندگاری حرف اول را در آذربایجان شرقی میزند.
شفیعی افزود: سالانه در مراغه حدود ۳۰۰ هزار تن سیب تولید میشود که ۷۰ درصد آن به دیگر استانهای کشور و خارج صادر میشود.
وی خاطرنشان کرد:امسال به خاطر سرمای دیررس بهاره تولید در این شهرستان به ۱۷۰ هزار تن کاهش یافته است.
امین امینیان فرماندار مراغه گفت:جشنواره دوازدهم سیب مراغه با هدف معرفی بیشتر شهرستان در زمینه تولیدات کشاورزی و محوریت گردشگری برگزار میشود.
امینیان افزود:شعار جشنواره امسال سیب مراغه طراوت سهند شکوفایی اقتصاد است.
وی اضافه کرد: این جشنواره فرصتی فراهم کرده تا ظرفیتهای گردشگری، هنری، صنایع دستی و تولیدات محلی برای علاقمندان بیشتر معرفی شود.
همزمان با این جشنواره برنامههای فرهنگی و هنری متنوع در محل برگزاری جشنواره برگزار میشود.