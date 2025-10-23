به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی با میزبانی ۲۳۹ گونه پرنده از مجموع ۵۷۰ گونه شناسایی‌شده در کشور، یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر و بومی ایران به‌شمار می‌رود.

خانی افزود: با آغاز فصل سرما، تالاب‌ها و آبگیر‌های استان از جمله تالاب کجی نمکزار، تالاب خور، سد رزه و فرخی پذیرای گونه‌هایی، چون اردک سرسبز، خوتکا، آنقوت، تنجه، درنای خاکستری، آبچلیک، حواصیل، باکلان، اگرت، چنگر، پاشلک، کفچه‌نوک و فالاروپ هستند.

وی گفت: برخی از این پرندگان در زیستگاه‌های استان زمستان‌گذرانی می‌کنند و برخی دیگر پس از توقفی کوتاه، مسیر خود را به نواحی جنوبی ادامه می‌دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود:این مهاجرت‌ها جلوه‌ای زیبا به تالاب‌های استان بخشیده و فرصت مناسبی برای علاقه‌مندان به طبیعت و پرنده‌نگری فراهم می‌آورند.

خانی گفت: هرچند خشکسالی‌های پیاپی و عوامل انسانی در سال‌های اخیر بر مسیر و میزان مهاجرت پرندگان تأثیر گذاشته و تنوع گونه‌ها را در زیستگاه‌های آبی استان کاهش داده‌اند، اما استان خراسان جنوبی همچنان زیستگاه امنی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر به حساب می‌آید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه‌ی عمومی تلقی کرده از شهروندان، ساکنین حاشیه تالاب‌ها و آبگیر‌ها و دوستداران طبیعت خواست تا با خودداری از شکار و آزار پرندگان مهاجر، در حفظ این میراث طبیعی ارزشمند مشارکت کرده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را یا به نزدیک‌ترین واحد حفاظت محیط زیست و یا از طریق تماس با سامانه ۱۵۴۰ برای پیگیری اطلاع دهند.