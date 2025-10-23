به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در جاده به یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ نصرالله دهقان افزود: در بازرسی از خودرو‌های مذکور ۲۶۴عدد تاپ،۱۶۳ عدد کاپشن، ۷۴۹ ثوپ لباس که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود در این شهرستان کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۰میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.