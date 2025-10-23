پخش زنده
یک پرستار در آستانه روز پرستار در پیامی از مسولان درخواست کرد فوقالعاده سختی کار پرستاران افزایش دهند.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روز پرستار ۱۴۰۴ مصادف با ۵ آبان، هم زمان با ولادت حضرت زینب (س) است.
متن شهروند خبرنگار ما:
سلام حکم کارگزینی یک پرستار بالین با یک کارمند پشت میز نشین فقط ۲۰۰ هزار تومان اختلاف دارد. تقاضا میشود فوق العاده سختی کار پرستاران مطابق بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهید. درخواست میشود امتیاز فوق العاده سختی کار پرستاران در حکم کارگزینی به ۳۰۰۰ افزایش یابد.