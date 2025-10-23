به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روز پرستار ۱۴۰۴ مصادف با ۵ آبان، هم زمان با ولادت حضرت زینب (س) است.

سلام حکم کارگزینی یک پرستار بالین با یک کارمند پشت میز نشین فقط ۲۰۰ هزار تومان اختلاف دارد. تقاضا می‌شود فوق العاده سختی کار پرستاران مطابق بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهید. درخواست می‌شود امتیاز فوق العاده سختی کار پرستاران در حکم کارگزینی به ۳۰۰۰ افزایش یابد.