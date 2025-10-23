پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات کاپ آزاد پاراگرایدر قهرمانی کشور بر فراز دریاچه پریشان کازرون برگزار شد .
در این دوره از مسابقات بیش از یکصد خلبان پاراگرایدر برجسته کشور از بیست و پنج استان در مدت پنج روز با هم رقابت کردند .
رئیس فدراسیون انجمن ورزشهای کشور گفت : این مسابقات در کلاس و استانداردهای جهانی و در سه بخش اورال، بانوان و کلاس اسپورت برگزار شد.
وی گفت : در پایان پنج روز رقابت هیجان انگیز در کلاس اورال جعفر عبادی، کاظم قلی پور و سهیل بایکانی و در بخش بانوان فاطمه افتخاری ،راضیه نیکخو و زهرا کشاورزیان و در کلاس اسپورت مجتبی نیکنام ، امیرمحمد قاسم نژاد و عرفان عطایی مقامهای اول تا سوم را کسب کردند .
عباس ناطق نوری افزود : شرایط آب و هوایی بستر دریاچه پریشان با وزش بادهای مناسب فضای خوبی را برای برگزاری این رقابتها فراهم کرده بود .
وی گفت : برگزاری این مسابقات علاوه بر توسعه ورزشهای هوایی به معرفی قابلیتهای گردشگری منطقهی پریشان کازرون هم کمک قابل توجهی میکند .
نفرات برتر این دوره از مسابقات به مسابقات جهانی در کلاس و بخشهای مختلف اعزام خواهند شد .