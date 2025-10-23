به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در این آئین با اشاره به اینکه طرح ملی سلام با محوریت سلامت اجتماعی محله محور است، گفت: این طرح خدمات گوناگونی را با تاکید بر سلامت اجتماعی در محله‌های هر استان ارائه می‌دهد.

سید جواد حسینی افزود: در گام اول اجرای طرح ملی سلام پایگاه‌هایی با عنوان مهر گفت‌و‌گو برای سلامت، توانمند سازی و نشاط سالمندان در استان بوشهر راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: در گام دوم طرح غربالگری، استعدادیابی و مهارت آموزی نوجوانان برای گسترش سلامت اجتماعی در هر محله اجرا می‌شود.

حسینی اضافه کرد: توانبخشی مبتنی بر جامعه در محلات شهری، راه اندازی باشگاه کارآفرینان جوان و همچنین ایجاد یک تعاونی محله یار در کانون هر مدرسه از دیگر برنامه‌های طرح ملی سلام در هر محله است.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح ملی سلام طرحی نوآورانه و محله گرا است، گفت: تاکنون در ۱۵ شهر کشور این طرح آغاز شده و در آینده هم تمام مدارس سراسر کشور از طرح سلام بهره‌مند خواهند شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این طرح متعلق به اقشار گوناگون است افزود: طرح ملی سلام با محوریت مدرسه، جامعه و عدالت اجتماعی طراحی شده است تا مدرسه از چهاردیواری خود فراتر رود و به مرکز زندگی، امید و تعامل در محله‌ها تبدیل شود.