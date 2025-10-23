به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، معلمان که سازندگان آینده‌ی کشور هستند، سال‌هاست با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که سهم آن‌ها از بودجه‌ی کشور ناچیز و ناکافی است. حقوق معلمان نه تنها با تورم فزاینده همخوانی ندارد، بلکه حتی پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی نیز نیست. بسیاری از معلمان مجبورند برای تأمین معاش خانواده‌ی خود به شغل‌های دوم و سوم روی آورند، امری که کیفیت آموزش و جایگاه اجتماعی معلم را تحت تأثیر قرار داده است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

از رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش خواهش میکنم فکری به معشیت معلمان بکنند. حقوق معلمان با ماهی ۱۵ میلیون تومان، حداقل حقوق معلمان است و جوابگوی هزینه مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب برای رفتن به مدرسه نیست. بخدا قسم. الان حقوق ما میشه روزی ۵۰۰ هزار تومان. الان حقوق یک کارگر ساختمانی ساده روزی ۱ میلیون تومان هست. معلمان با این حقوق کم شرمنده زن بچه خود هستند. اگر مهندسی اشتباه کند اشتباهش روی خاک سقوط می‌کند واگر پزشکی اشتباه کند، اشتباهش زیر خاک دفن می‌شود. ولی اگر معلمی اشتباه کند اشتباه آن در جامعه رشد کرده و جهانی را نابود می‌کند. معلمان با این حقوق کم اصلا تمرکز ندارند و دغدغه مالی، تمرکز آنها را از کلاس درس گرفته است. خواهشمندم به عنوان یک معلم عشایری، سرباز عرصه دانش و فرهنگ هرچه زودتر حقوق معلمان را مانند سایر کارکنان دولت متناسب با تورم افزایش دهید و هر ساله با افزایش تورم، به حقوق معلمان افزوده شود.