استاندار بوشهر گفت: جوانان ستونهای استوار آینده کشورند و گسترش ورزش و توجه به جوانان از مؤلفههای مهم توسعه ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با کارکنان ادارهکل ورزش و جوانان استان، ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار داشت: هر ملتی که نشاط، سلامت و توانمندی جوانان خود را ارزش بداند و تکریم کند، بیتردید مسیر توسعه و پیشرفت را هموار میسازد.
وی با اشاره به ارتباط میان نشاط اجتماعی و کاهش آسیبها گفت: هر جا که پویایی، سلامت و روحیه ورزشکاری وجود داشته باشد، آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد و تحرک و پویایی برای توسعه آن منطقه افزایش مییابد؛ بنابراین این تلاشهای هم افزا میان بخش خصوصی و ادارهکل ورزش نقشی محوری در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان دارد.
استاندار بوشهر در ادامه با تأکید بر نگاه عدالتمحور در توسعه زیرساختهای ورزشی افزود: باید به ناترازیهای سرانه ورزشی در شهرستانها توجه ویژه شود. اگر در برخی مناطق سرانه ورزشی رشد داشته است، باید در مناطق دیگر نیز سرانهها افزایش یابد.
زارع از ایجاد خانه جوان در مرکز استان به عنوان هستهای برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی یاد کرد و افزود: باید فضاهای گفتوگو، تعامل و فعالیتهای جمعی جوانان گسترش یابد.