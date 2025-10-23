پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از نا ایمن بودن مدرسهای در استان ایلام، بخش میش خاص، گلایه کرده است.
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدرسه روستای میدان، در استان ایلام، بخش میش خاص، از ایمنی کافی برخوردار نیست، شهروند خبرنگار ما درخواست رسیدگی به این موضوع را دارد.
پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام؛
مدرسه روستای میدان، در استان ایلام، بخش میش خاص، هیچ امکاناتی ندارد و حتی ساختمان و سرویس بهداشتی در حال خراب شدن است. ما خانواده ها نگران هستیم و میترسیم فرزندان مان به مدرسه بروند زیرا هر لحظه امکان ریزش ساختمان بر سر آنها وجود دارد. خواهشمندیم این موضوع را پیگیری بفرمایید.
از اطلاع رسانی خوبتان بسیار سپاسگزاریم.