مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در ۲۷ سال گذشته بیش از ۲۳۶۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در این مجتمع شیرینسازی و به خطوط سراسری کشور تحویل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس حسینی بیان کرد: نخستین تولید و شیرینسازی رسمی گاز طبیعی از پالایشگاه دوم پارس جنوبی در سال ۱۳۸۰ آغاز شد.
وی افزود: در آن زمان روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب خوراک از سکوهای میدان مشترک پارس جنوبی دریافت و ۴۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز تولید و شیرینسازی میشد. همچنین روزانه ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد نیز در پالایشگاه دوم تولید میشد.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: از ابتدای تأسیس مجتمع تا پایان شهریور امسال ۲۷۸۶ میلیارد مترمکعب گاز از سکوهای سرچاهی دریافت و بیش از ۲۳۶۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شیرینسازی و به خطوط سراسری منتقل شده است.
حسینی ادامه داد: تولید میعانات گازی در این مدت بیش از ۳۴۷۴ میلیون و ۲۵۱ هزار بشکه بوده که این دستاورد مهم، گامی بزرگ در مسیر پیشرفت و رشد اقتصادی کشور بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه ظرفیت روزانه خوراک مجتمع از سکوهای سرچاهی این میدان مشترک اکنون ۶۵۰ میلیون مترمکعب است که بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در پالایشگاهها شیرینسازی، تولید و به خطوط سراسری منتقل میشود، اظهار داشت: همچنین ظرفیت تولید روزانه میعانات گازی این مجتمع ۷۸۰ هزار بشکه، اتان ۱۵ هزار تن، پروپان ۱۵ هزار تن، بوتان ۱۰ هزار تن و گوگرد ۲۵۰۰ تن است که افزون بر ارزآوری برای کشور، سهم قابلتوجهی در تأمین نیازهای صنعتی دارد.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مقدار تولید و تحویل اتان به پتروشیمیهای جم، مروارید، کاویان و آریاساسول از ابتدای تأسیس مجتمع تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که این مقدار تولید سبب رونق و درآمد ارزی بسیار چشمگیر برای کشور شده است.
حسینی با بیان اینکه بیش از ۵۸۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی برزویه و بیش از ۹۵۲ میلیون بشکه نیز به پالایشگاه ستاره خلیج فارس ارسال شده است که نقش مهمی در تولید بنزین کشور ایفا میکند، اظهار داشت: در همین بازه زمانی، بیش از ۵۳ میلیارد مترمکعب خوراک نیز به پتروشیمیهای پارس، بوشهر و پتروپالایش کنگان تحویل شده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در شهرستانهای عسلویه و کنگان استان بوشهر و در کنار ساحل خلیج فارس در قالب دو سایت صنعتی مستقر شده است، افزود: این شرکت افزون بر تولید گاز، با ورود به حوزه مسئولیت اجتماعی اقدامهای مؤثری در بخش فرهنگ، آموزش، سلامت، اشتغال و حمایت از محیط زیست منطقه انجام داده است.