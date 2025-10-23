پخش زنده
در آستانه برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی اجلاسیه شهدای اقشار در بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این برنامه که با حضورمردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، مسئولان شورای تأمین و اداری شهرستان برگزار شد یاد و خاطره شهدای اقشار، روحانیون، دانش آموزی، دانشجویی و کارمندی و کارگری بوکان گرامی داشته شد.
امام جمعه شهرستان بوکان در این مراسم که در محل مسجد فاطمیه برگزار شد گفت:این اجلاسیه با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا برگزار شده است.
ماموستا ملا عباس احمدی افزود: تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی واستقلال و آزادی رامرهون خون شهداوصبر و بردباری خانواده شهدا و ایثارگران هستیم.
وی در ادامه به بیان ارزشهای والای ایثار و شهادت و نقش شهدا در تداوم امنیت و اقتدار نظام اسلامی پرداخت.
اجرای سرود و برنامههای فرهنگی از دیگر برنامههای جنبی این مراسم بود.