به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این برنامه که با حضورمردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، مسئولان شورای تأمین و اداری شهرستان برگزار شد یاد و خاطره شهدای اقشار، روحانیون، دانش آموزی، دانشجویی و کارمندی و کارگری بوکان گرامی داشته شد.

امام جمعه شهرستان بوکان در این مراسم که در محل مسجد فاطمیه برگزار شد گفت:این اجلاسیه با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا برگزار شده است.

ماموستا ملا عباس احمدی افزود: تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی واستقلال و آزادی رامرهون خون شهداوصبر و بردباری خانواده شهدا و ایثارگران هستیم.

وی در ادامه به بیان ارزش‌های والای ایثار و شهادت و نقش شهدا در تداوم امنیت و اقتدار نظام اسلامی پرداخت.

اجرای سرود و برنامه‌های فرهنگی از دیگر برنامه‌های جنبی این مراسم بود.