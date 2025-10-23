پخش زنده
دومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی ۳ تا ۱۲ آبان ماه در استان مازندران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این قرار بود این اردو در کمپ تیمهای ملی کشتی برگزار شود که با پیشنهاد کادر فنی برای ایجاد تنوع در تمرینات و موافقیت فدراسیون کشتی، این اردو با حضور نفرات اعزامی به شرح زیر در استان مازندران برگزار میشود:
۶۰ کیلو: علی احمدی وفا (خوزستان)
۶۷ کیلو: سعید اسماعیلی (خوزستان)
۷۷ کیلو: امیر عبدی (قم) علی اسکو (مازندران)
۸۷ کیلو: غلامرضا فرخی (فارس)
۹۷ کیلو: محمد هادی ساروی (مازندران)
۱۳۰ کیلو: فردین هدایتی (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، سیامک قیطاسی
ماساژور: جمال حق پناه
مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی
روانشناس: دکتر حسین سلطانی
مربی یوگا: مالک نامی
مدیر پشتیبانی: امیر جشمیدی
آنالیزور داوری: سالار آقا ولی
پزشک تغذیه: دکتر امیر رشید لمیر
سرپرست: امید شایگان
مسابقات کشتی بازیهای کشورهای اسلامی در ۶ وزن آزاد و فرنگی ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض عربستان برگزار میشود.