

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این قرار بود این اردو در کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار شود که با پیشنهاد کادر فنی برای ایجاد تنوع در تمرینات و موافقیت فدراسیون کشتی، این اردو با حضور نفرات اعزامی به شرح زیر در استان مازندران برگزار می‌شود:

۶۰ کیلو: علی احمدی وفا (خوزستان)

۶۷ کیلو: سعید اسماعیلی (خوزستان)

۷۷ کیلو: امیر عبدی (قم) علی اسکو (مازندران)

۸۷ کیلو: غلامرضا فرخی (فارس)

۹۷ کیلو: محمد هادی ساروی (مازندران)

۱۳۰ کیلو: فردین هدایتی (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، سیامک قیطاسی

ماساژور: جمال حق پناه

مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی

روانشناس: دکتر حسین سلطانی

مربی یوگا: مالک نامی

مدیر پشتیبانی: امیر جشمیدی‌

آنالیزور داوری: سالار آقا ولی

پزشک تغذیه: دکتر امیر رشید لمیر

سرپرست: امید شایگان

مسابقات کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی در ۶ وزن آزاد و فرنگی ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.