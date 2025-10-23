کسب ۳ مدال دیگر از سوی دانش آموزان خراسان جنوبی در المپیادهای علمی
دانش آموزان استان در المپیادهای علمی ۳ مدال دیگر هم کسب کردند و شمار مدال المپیادهای علمی دانش آموزان استان به ۲۹ مدال رسید.
مرتضوی افزود: با اعلام نتایج المپیاد هوش مصنوعی، کارنامه درخشان دانشآموزان خراسان جنوبی پربارتر شد و دانش آموزان استان در این المپیاد دو مدال نقره کسب کردند.
وی گفت: یک مدال برنز نیز در المپیاد شیمی سهم دانش آموز خراسان جنوبی شد.
گفتنی است پیش از این هم دانش آموزان استان از ابتدای سال در سایر المپیادهای علمی کشور ۲۶ مدال کسب کرده بودند.