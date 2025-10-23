سینما‌ها در هفته گذشته توانستند در ۲۱ هزار و ۱۹۱ نوبت نمایش، حدود ۶۲۴ هزار و ۸۱ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل ۴۹ میلیارد و دویست و هشتاد و هشت میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و ششصد و هشت تومان دست یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این هفته پویانمایی سینمایی «کج‌پیله» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها در هفته گذشته به شرح زیر است:

فیلم سینمایی «کج‌پیله» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هاتف علیمردانی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم سینمایی الناز شاکردوست، نعیمه نظام‌دوست، نیما شعبان‌نژاد، سروش صحت، فرنوش نیک اندیش، رامین ناصرنصیر و … ایفای نقش کرده‌اند. «کج‌پیله» با فروش ۱۷۲ هزار و ۷۷۶ بلیت به فروش ۱۴ میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون و سیصد و سی هزار و هشتصد و هفتاد و دو تومانی دست یافت و در صدر جدول فروش هفته قرار گرفت.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی،‌ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱۱۱ هزار و ۱۴۹ بلیت به فروش ۹ میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون و نود و یک هزار و ششصد و ده تومان دست یافت و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینما‌ها اکران شده است.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۱۲۴ هزار و ۴۷۴ بلیت فروخت و توانست به فروش هشت میلیارد و چهارصد و شصت و نه میلیون و نهصد و ده هزار و پانصد و شانزده تومانی دست یابد. این انیمیشن سینمایی در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۶۴ هزار و ۸۴۴ بلیت توانست به فروش پنج میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد و سی و دو هزار و هفتصد و یک تومانی دست یابد و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زین‌الدین با فروش ۳۶ هزار و ۴۰۲ بلیت به فروش ۲ میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار و سیصد و شش تومان دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۲۳ هزار و ۹۸۹ بلیت به فروش یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و هشت میلیون و هشتصد و سی و دو هزار تومانی دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینما‌های کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۱۹ هزار و ۶۹۹ بلیت به فروش یک میلیارد و هشتصد و بیست و دو میلیون و یکصد و سه هزار و دویست و پنجاه تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۱۹ هزار و ۸۶۱ بلیت فروخته و حدود یک میلیارد و ششصد و نود و نه میلیون و چهل و سه هزار و پانصد تومان فروش داشته است و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار با بازی فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی و جمشید گرگین از ۲ مهر اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با فروش ۱۷ هزار و ۳۱۸ بلیت به فروش یک میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار و سیصد تومان دست یافت و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن‌های اتوبان» ۱۲ هزار و ۵۲۸ بلیت فروخت و به فروش یک میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و ششصد و بیست و شش هزار و پانصد تومان دست یافت. این فیلم در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

از دیروز چهارشنبه ۳۰ مهر فیلم سینمایی «غریزه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیاوش اسعدی و «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده‌اند.