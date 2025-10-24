پخش زنده
با تکمیل زنجیره تولید بوقلمون در استان زنجان، اکنون ۳۰ درصد از نیاز کشور به گوشت بوقلمون را تأمین میکند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ چراغهای کارخانههای پرورش بوقلمون در این استان، نمادی از رونق صنعت طیور و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مدیر یکی از واحدهای تولیدی بوقلمون در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: پرورش بوقلمون بهدلیل بازار مناسب داخلی و ظرفیت بالای اشتغالزایی، از صنایع سودآور و پایدار در بخش کشاورزی محسوب میشود.
چهارمین و بزرگترین زنجیره پرورش بوقلمون کشور در استان زنجان فعال است و به گفتهی مسئولان جهاد کشاورزی، هماکنون ۳۷ واحد پرورش بوقلمون در این استان فعالیت دارند.
راهاندازی شرکت تعاونی پرورش بوقلمون با زنجیره کامل تولید، شامل تولید جوجه یکروزه، بوقلمون مادر، احداث کارخانه خوراک دام و طیور و نیز کشتارگاه ویژه این پرنده، موجب شده زنجیره پرورش و تولید گوشت بوقلمون در زنجان بهطور کامل شکل بگیرد.
استان زنجان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مرکزیت پخش جوجههای یکروزه بوقلمون در کشور را نیز دارد و جوجههای تولیدی این استان به کشور ارمنستان صادر میشود.
به گفته کارشناسان، با تکمیل زنجیره تولید گوشت بوقلمون در زنجان، ۳۰ درصد از نیاز کشور به گوشت بوقلمون در این استان تأمین میشود.
گوشت بوقلمون از مرغ گرانتر، اما از گوشت قرمز ارزانتر است.
زنجان اکنون رتبه دوم تولید گوشت بوقلمون در کشور را دارد و با حمایت از سرمایهگذاران، بهزودی به رتبه نخست دست خواهد یافت.