امید خورج، کاپیتان اسبق و پیشکسوت تیم پاس به عنوان مربی این تیم انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امید خورج کاپیتان اسبق و پیشکسوت تیم پاس که فصل قبل هم در ۳ بازی آخر توانسته بود این تیم را در لیگ دو حفظ کند به عنوان مربی این تیم انتخاب شد.

پاس همدان با رهبری امید طیری در ۲ هفته ابتدایی لیگ دو، یک تساوی و یک شکست را کسب کرده بود.

همدانی‌ها مقابل نماینده شیراز تن به تساوی داده بودند و مقابل دنیای یاسوج در زمین خود با نتیجه یک بر هیچ شکست خوردند.

آنها در رتبه ۱۳ جدول گروه دوم لیگ دو قرار دارند.

پاس همدان این فصل در کادر مدیریتی خود از میثاق معمارزاده به عنوان مدیرعامل سود می‌برد و حالا با سپردن کادر فنی خود به این مربی با سابقه در جستجوی صعود به لیگ یک خواهد بود.

همدانی‌ها در هفته سوم روز جمعه میزبان شاگردان مهدی پاشازاده خواهند بود.