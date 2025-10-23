به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسئول تولیدات گیاهی اداره جهاد کشاورزی جغتای، گفت: آیین «روز مزرعه ذرت علوفه‌ ای» با هدف بررسی و مقایسه ارقام مختلف و انتقال آخرین یافته‌ های فنی به بهره‌ برداران بخش کشاورزی، در این شهرستان برگزار شد.

علی عسگری افزود: در این برنامه تخصصی که با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، مهندسان کشاورزی مراکز غیر دولتی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، کشاورزان از مزرعه نمونه و تحقیقاتی ذرت در دهستان فراشیان، بازدید کردند.

وی گفت: در این بازدید میدانی، ویژگی‌ های ارقام مختلف ذرت از جمله میزان عملکرد در واحد سطح، سطح سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، تعداد بلال در هر بوته و شاخص‌ های کیفی علوفه به طور دقیق مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.