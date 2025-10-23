پخش زنده
از بعدازظهر امروز با افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
حمزه نژاد توصیه کرد:در این مدت شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت وآمد خودداری کنند.
وی گفت: این شرایط دریایی تا اواخر وقت شنبه سوم آبان ادامه دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات شمالی و شرقی استان، رشد ابرهای همرفتی با احتمال بارش پراکنده باران، رعد و برق و گاهی افزایش لحظهای سرعت باد دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد افزود: امروز و فردا دما در بیشتر مناطق افزایش یک تا دو درجهای دارد.