از بعدازظهر امروز با افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

حمزه نژاد توصیه کرد:در این مدت شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از رفت وآمد خودداری کنند.

وی گفت: این شرایط دریایی تا اواخر وقت شنبه سوم آبان ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات شمالی و شرقی استان، رشد ابر‌های همرفتی با احتمال بارش پراکنده باران، رعد و برق و گاهی افزایش لحظه‌ای سرعت باد دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: امروز و فردا دما در بیشتر مناطق افزایش یک تا دو درجه‌ای دارد.