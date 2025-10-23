به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسین سپهوند با اشاره به شناسایی و رفع خطر ۲۱ هزار و ۷۹۴ مورد نشت گاز در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت عملیات نشت‌یابی ۱۵۵ هزار انشعاب انجام و ۳۵۹ مورد نشت زیرزمینی، ۲۱ هزار و ۱۶۴ نشت درجه ۲ و ۲۷۱ مورد نشت ناایمن و خطرساز شناسایی شد.

وی، انجام بازرسی‌های مستمر با هدف انتقال ایمن، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی را ضروری دانست و افزود: نشت‌یابی مستمر از خطوط و تأسیسات گازرسانی، یکی از محور‌های اصلی فعالیت شرکت گاز لرستان است که با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و افزایش ضریب ایمنی، با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: علاوه بر مأموریت‌های نشت یابی اشتراک ها، پنج هزار و ۱۳۰ کیلومتر از خطوط گاز طبیعی استان نیز در راستای نگهداشت شبکه و ارتقای ضریب ایمنی، نشت‌یابی شد.

سپهوند افزود: نشت‌یابی از شبکه‌های گازرسانی، تجهیزات، تأسیسات و انشعابات نقش موثری در جلوگیری از هدررفت ثروت ملی، کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی، بهره‌برداری ایمن از تأسیسات و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار دارد.

وی ادامه داد: عملیات نشت‌یابی در این شرکت به‌صورت کاملاً مکانیزه و از طریق اتصال سامانه نشت‌یابی به سامانه مخصوص انجام می‌شود و تیم‌های تخصصی و مجرب، این فرآیند را به‌صورت منظم و دوره‌ای کنترل و پایش می‌کنند.

به گفته سپهوند، از دو هزار و ۴۶۲ روستای واجد شرایط گازرسانی دارای ۲۰ خانوار و راه دسترسی در لرستان، تاکنون دو هزار و ۴۰۶ روستا از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند و ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی به ۹۸.۸ درصد رسیده است.

وی گفت: مجموع مشترکان شهری ۴۴۶ هزار خانوار است که گازرسانی به ۳۲ شهر از ۳۳ شهر استان به پایان رسیده و تنها یک شهر در حال اجرای عملیات است.