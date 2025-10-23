به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز پنجشنبه تا پس فردا شنبه، آسمان مازندران صاف تا آفتابی است و دمای هوا هم روند افزایشی خواهد داشت.



نوروزیان افزود: تا شنبه در ساعات بعد از ظهر، آسمان گاهی افزایش ابر و یکشنبه و دوشنبه غالبأ آسمانی نیمه ابری گاهش با افزایش ابر و وزش باد دارد.

او با بیان اینکه در دامنه‌ها نیز احتمال بازش‌های پراکنده پیش بینی می‌شود گفت: روز‌های سه شنبه و چهارشنبه، جوی پایدار همراه با افزایش دمای هوا خواهیم داشت.



به گفته نوروزیان، اختلاف دمای هوا میان گرمترین و سردترین مناطق مازندران ۲۵ درجه سانتیگراد بود که ساری ۲۸ درجه و بلده نور ۳ درجه سامتیگراد بالای صفر داشتند.

دریا نیز در ۲۴ ساعت آینده موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های درایی مناسب است.